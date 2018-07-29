П'ять ворожих обстрілів: у Міноборони розповіли про ситуацію на Донбасі

Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Від початку доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій українських захисників.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута на брифінгу щодо поточної ситуації на лінії зіткнення.

«Зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Зокрема, на Луганському напрямку з початком доби двічі потрапили під обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів захисники Кримського. На Донецькому напрямку, також у нічний час, російсько-окупаційні війська обстріляли з гранатометів позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Опитного, а зі стрілецької зброї – захисників Павлополя», - йдеться у повідомленні.

За словами речника Міноборони, вогонь у відповідь ЗСУ відкривали один раз.

«Втрат серед наших військових внаслідок бойових дій немає», - додав він.