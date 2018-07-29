Бойовики намагаються загострити ситуацію на окремих напрямках - Міноборони

Підрозділи ЗСУ сім разів змушені були відкривати вогонь у відповідь.

Минулої доби російсько-окупаційні війська вдалися до спроб загострити ситуацію на окремих напрямках проведення операції Об’єднаних сил.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута на брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення.

«Минулої доби противник вдався до спроб загострити ситуацію на окремих напрямках проведення операції об’єднаних сил, а також не відмовлявся під час обстрілу наших позицій від застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - зазначив він.

За його інформацією, з 25 ворожих обстрілів, що були зафіксовані протягом минулої доби, 23 визначені як прицільні. У тому числі противник кілька разів застосовував міномети калібру 82 мм, випустивши по позиціях сил ООС 13 мін.

«Підрозділи Збройних Сил України 7 разів відкривали вогонь у відповідь», - сказав речник.

За його словами, «на превеликий жаль, маємо втрати серед наших захисників».

«Проте українські військові впевнено тримають ситуацію під повним контролем», - зазначив речник.

Він підтвердив ранкову інформацію прес-центру штабу операції Об’єднаних сил, що за минулу добу під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двох поранено.