Окупанти відкривали вогонь біля Кримського та Лебединського – штаб ООС

Втрат серед особового складу захисників України немає.

Окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

«Втрат серед особового складу захисників України немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами», - додали в штабі.