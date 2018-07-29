Окупанти відкривали вогонь біля Кримського та Лебединського – штаб ООС
18:58, 29 липня 2018Війна
19 0
Втрат серед особового складу захисників України немає.
Ілюстрація REUTERS
Окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське.
Читайте такожБойовики намагаються загострити ситуацію на окремих напрямках - Міноборони
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
Зазначається, що упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.
«Втрат серед особового складу захисників України немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами», - додали в штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter