Не покидайте своїх домівок: у прифронтовому Лисичанську оголосили антитерористичну операцію

Командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок.

У Лисичанську проведуть заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

«У зв’язку із проведенням 31 липня та 1 серпня превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам в Лисичанську Луганської області командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами. У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та ін.)», - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - наголосили у штабі.

Також зазначається, що у разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків необхідно негайно повідомляти Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також Головне Управління національної поліції в Луганській області.

«Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки. Нагадуємо, що згідно з вимогами пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92, прийнято рішення щодо встановлення рівня терористичної загрози «червоний» у Донецькій та Луганській областях, АР Крим. Зазначена постанова є відкритою, громадяни можуть ознайомитись із заходами, що вживаються суб'єктами боротьби з тероризмом відповідно до визначених рівнів терористичних загроз», - додали в прес-центрі.