"Сапог" в дії: українські військові показали роботу протитанкового гранатомета (відео)

Одним пострілом СПГ-9 може вивести з ладу легку бронетехніку, танки та живу силу противника.

На одному з полігонів Донбасу українські військові відшліфовують майстерність володіння протитанковою зброєю, зокрема, СПГ-9. Читайте такожПід Харковом пройшли змагання на БТРах (фото) Об'єднані сили показали роботу СПГ-9 - станкового протитанкового гранатомета, який в народі називають "сапог". Відео було опубліковане на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook. "Це ефективна та потужна зброя. Одним влучним пострілом вона ладна вивести з ладу легку бронетехніку, танки та живу силу супротивника", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв прес-центр ООС, у прифронтовому Лисичанську оголосили антитерористичну операцію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter