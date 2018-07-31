"Сапог" в дії: українські військові показали роботу протитанкового гранатомета (відео)
12:30, 31 липня 2018Війна
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Одним пострілом СПГ-9 може вивести з ладу легку бронетехніку, танки та живу силу противника.
Військові закріплюють навички наведення СПГ на різні відстані / Скріншот
На одному з полігонів Донбасу українські військові відшліфовують майстерність володіння протитанковою зброєю, зокрема, СПГ-9.
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Об'єднані сили показали роботу СПГ-9 - станкового протитанкового гранатомета, який в народі називають "сапог". Відео було опубліковане на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook.
"Це ефективна та потужна зброя. Одним влучним пострілом вона ладна вивести з ладу легку бронетехніку, танки та живу силу супротивника", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв прес-центр ООС, у прифронтовому Лисичанську оголосили антитерористичну операцію.
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