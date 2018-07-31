"Сапог" в дії: українські військові показали роботу протитанкового гранатомета (відео)

12:30, 31 липня 2018
Війна
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Військові закріплюють навички наведення СПГ на різні відстані / Скріншот

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Об'єднані сили показали роботу СПГ-9 - станкового протитанкового гранатомета, який в народі називають "сапог". Відео було опубліковане на сторінці 93-ї ОМБр у Facebook. 

"Це ефективна та потужна зброя. Одним влучним пострілом вона ладна вивести з ладу легку бронетехніку, танки та живу силу супротивника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв прес-центр ООС, у прифронтовому Лисичанську оголосили антитерористичну операцію.

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Теги: #Донбас#військові#гранатомети