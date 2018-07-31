Ватажок "ДНР" Захарченко "поранив" сам себе, щоб не їхати "на килим" до Москви – соцмережі

За інформацією в соцмережах, Захарченко був викликаний особисто в уряд РФ для надання звіту про діяльність та витрачання державних грошей, виконання гуманітарних програм. Але на заявлену зустріч він так і не з'явився, показавши довідку з лікарні.

У соцмережах спростували інформацію про поранення ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченко на лінії фронту.

Як повідомили в Telegram-співтоваристві «Донецький Абориген», фейк про поранення створений піарниками Захарченко, щоб той зміг уникнути поїздки в Москву «на килим».

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«Ніхто ні на які лінії фронту не потикався, тож версія з пораненням висмоктана натовпом піарників, яким треба про щось писати, були поїздки в ОЦКЛ (обласна центральна клінічна лікарня – ред.) та заяви про погіршення стану здоров'я. Ці заяви стосувалися тільки Москви і ясна річ, що, коли чутки повернулися до Донецька, тут ніхто і не зрозумів, про що йдеться», – йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що 12 липня Захарченко був викликаний особисто в уряд РФ для надання звіту про діяльність та витрачання державних грошей, виконання гуманітарних програм. Але на заявлену зустріч він так і не з'явився, показавши довідку з лікарні.

«Але це не завадило йому в цей же день (12.07) виїхати в Ростов для святкування дня народження однієї відомої людини. В цілому, Захарченко дуже уважно ставиться до ростовських зв'язків, одні сигаретні справи скільки грошей принесли, а тут якийсь віце-прем'єр уряду Росії викликає з якимись звітами по бюджету і розносами Тимофєєва - перетопчатся. Тим більше, все одно незрозуміло, на якій мові ці чиновники спілкуються, чого хочуть», – наголошується в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що близько двох тижнів ватажок "ДНР" Олександр Захарченко зник з поля зору. У пресі з'явилася інформація про нібито поранення Захарченка під Авдіївкою.