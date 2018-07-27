Ватажок "ДНР" Захарченко поранений - ЗМІ

Головний терорист "ДНР" нібито був поранений під Авдіївкою.

Раніше – близько двох тижнів тому – ватажок "ДНР" Олександр Захарченко зник з поля зору. Тепер, за неофіційними даними, стає відомо, що він поранений.

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Терорист Захарченко ходить на милицях, пишуть "Ведомости Донбасса". Згідно з повідомленням, ватажок "ДНР" був поранений під Авдіївкою, але ця інформація ретельно приховується бойовиками. За іншими даними, Захарченко переніс операцію.

Раніше на декількох пабліках терористів з'явилися повідомлення про смерть одного з колишніх ватажків бойовиків Ігоря Безлера "Бєса", які згодом не підтвердилися.