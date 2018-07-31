Через українсько-російський кордон на Донбасі вночі пронесли труну – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ не могли з'ясувати, чи була труна відкритою, і чи заходилося в ній тіло.

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, заявляє, що зафіксувала перетин українсько-російського кордону на Донбасі групою осіб, які несли на руках труну.

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Про це йдеться у тижневому звіті місії, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

"31 липня о 04:12 на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» група з чотирьох чоловіків і жінки пішки увійшли на прикордонний пункт з Російської Федерації, несучи у руках труну і великий похоронний вінок. Вони пройшли прикордонні процедури та перетнули кордон в Україну. Спостережна місія зі своїх позицій не могла з'ясувати, чи була труна відкритою, і чи заходилося в ній тіло", - йдеться в звіті.

Окремо сказано, що 30 липня о 9:03 на прикордонному пункті «Гукове» спостерігачі помітили пожежну машину, яка направлялася в сторону окупованої частини Донбасу з РФ. Також через декілька хвилин о 9:08 машина швидкої допомоги приїхала з РФ на прикордонний пункт та направилася в напрямку східної України. Однак спостерігачі зі своїх позицій не змогли побачити, чи дійсно ці транспортні засоби перетнули українсько-російський кордон або перебували у "сліпій зоні" за головною будівлею прикордонного пункту, куди місії спостерігачів ходити заборонено.

Того ж дня о 12:40 інші п'ять пожежних машин приїхали на цей прикордонний пункт з Росії, зупинилися на вихідній смузі по дорозі в Україну та невдовзі після цього о 12:57 повернулися в РФ. Пізніше ввечері, о 21:07, спостерігачі побачили, як машина швидкої допомоги з номерними знаками РФ приїхала зі боку України та перетнула кордон в РФ. Через декілька хвилин, о 21:13, пожежна машина прослідувала за швидкою. Місія не змогла підтвердити, чи це були ті ж самі транспорті засоби, що були помічені вранці.

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