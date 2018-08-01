Офіцер ЗСУ озвучив величезні втрати бойовиків "ЛДНР" на Донбасі за липень (фото)
10:53, 01 серпня 2018Війна
704 0
Куратори з РФ наказують систематично занижувати офіційну кількість ліквідованих та поранених терористів.
Ілюстрація REUTERS
За підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" були ліквідовані близько 31 бойовиків.
Читайте такожЧерез українсько-російський кордон на Донбасі вночі пронесли труну – ОБСЄ
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Також, за його словами, близько 68 найманців отримали поранення різних ступенів тяжкості.
"Небойові втрати склали 12 терористів (суїцид, порушення заходів безпеки, вбивство з необережності)", - повідомив офіцер і додав, що ця цифра може відрізнятися в більшу сторону.
Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою, одного військового поранено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter