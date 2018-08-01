Офіцер ЗСУ озвучив величезні втрати бойовиків "ЛДНР" на Донбасі за липень (фото)

Куратори з РФ наказують систематично занижувати офіційну кількість ліквідованих та поранених терористів.

За підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" були ліквідовані близько 31 бойовиків.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Також, за його словами, близько 68 найманців отримали поранення різних ступенів тяжкості.

"Небойові втрати склали 12 терористів (суїцид, порушення заходів безпеки, вбивство з необережності)", - повідомив офіцер і додав, що ця цифра може відрізнятися в більшу сторону.

Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою, одного військового поранено.