Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів окупантів один військовий зазнав поранень

Бойовики прицільно обстрілювали низку позицій українських військових з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Упродовж минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Операції об'єднаних сил. "Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки.

"За минулу добу у ході бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил було поранено", - зазначається в повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки.

За даними розвідки двоє окупантів загинули та шістьох поранено.