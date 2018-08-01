Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів окупантів один військовий зазнав поранень

07:12, 01 серпня 2018
Війна
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За минулу добу у ході бойових дій одного військовослужбовця було поранено \ Міноборони

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Про це йдеться в ранковому зведенні Операції об'єднаних сил. "Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки.

"За минулу добу у ході бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил було поранено", - зазначається в повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Мар’їнки.

За даними розвідки двоє окупантів загинули та шістьох поранено.

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Теги: #Донбас#обстріли#поранений