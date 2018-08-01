В Італії арештували шістьох людей за вербування найманців на Донбас
Італійські карабінери викрили організацію, яка займалася вербуванням і відправкою проросійських найманців на Донбас.
Про це повідомляє Європравда з посиланням на La Repubblica.
Операцією керувала прокуратура Генуї (область Лігурія). Арешти проводилися у Мілані, Пармі та Авелліно.
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Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб. Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови. Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт.
Ордери на арешт прокуратура видала за звинуваченням у "вербуванні найманців і участі у військовому конфлікті за кордоном".
Крім того, поліція провела обшуки у ще семи осіб.
Як зазначається, викриттю злочинної організації, що займалася вербуванням найманців на Донбас, передувало розслідування діяльності ультраправих формувань Лігурії. Правоохоронці слідкували за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації "Бульдоги", з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту у східній Україні.
Раніше УНІАН повідомляв, що більше 50 молдавських найманців воюють на сході України в рядах бойовиків підконтрольних Росії терористичних організацій "ЛДНР".