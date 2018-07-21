Журналісти підрахували кількість найманців з Молдови, які воюють на Донбасі на боці окупантів

За неофіційними даними, кількість молдавських найманців у Донбасі сягає 100 осіб.

Більше 50 молдавських найманців воюють на сході України в рядах бойовиків підконтрольних Росії терористичних організацій "Л-ДНР".

Як передає ZN.ua, про це повідомляє молдавське видання Ziarul de Gardă з посиланням на дані Служби інформації і безпеки Молдови (СІБ). Проте за неофіційними даними кількість молдавських найманців у Донбасі сягає 100 осіб.

Як відзначають журналісти, найманство у Молдові активізувався з початком російської агресії в Україні в 2014 році.

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"З осіб, виявлених досі СІБ, у співпраці з іншими установами та партнерами з-за кордону, 18 чоловік було затримано, і близько 15 осіб вже були засуджені. За неофіційними даними, два громадянина Молдови були засуджені в Україні", – повідомила офіцер по зв'язках з громадськістю СІБ Даніелла Минзат.

При цьому в Молдові найманців судять за статтею "найманство", а в Україні - "тероризм", однак обидві вони є кримінальними, пояснюють журналісти. Найманство у Молдові карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років, вербування найманців – від п'яти до десяти років.

Близько 70% найманців, які воюють в рядах окупаційних військ Донбасі – вихідці із соціально неблагополучних сімей і безробітні. Більше половини з них – вихідці з окупованого РФ Придністров'я. Найчастіше мотивом участі у війні на сході України для молдавських найманців стають гроші.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців у «ЛНР-ДНР».