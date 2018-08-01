СММ ОБСЄ повідомила про велике зосередження важкого озброєння біля Донецька і Луганська

Зокрема, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками "Градів", гаубиць та танків.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що безпілотний літальний апарат місії помітив велике зосередження важкого озброєння бойовиків на окупованих частинах Донбасу.

Про це повідомляється у звіті за період з 19:30 30 липня до 19:30 31 липня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

Читайте такожОфіцер ЗСУ озвучив величезні втрати бойовиків "ЛДНР" на Донбасі за липень (фото)

Зокрема, у порушення визначених координат для відведення озброєння, на непідконтрольних уряду України районах 30 липня безпілотний літальний апарат СММ помітив шість 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" на військовому об'єкті у центрі Хрустального (колишня назва Червоний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська). Також ще додаткові шість РСЗВ БМ-21 "Град" було помічено на північ від населеного пункту.

Крім того, той же безпілотник помітив п'ять буксированих гаубиць (три 152-мм 2A65 "Мста-Б" та дві 152-мм 2A36 "Гіацинт-Б") на військовому об'єкті на південь від селища Вільхівка (за 40 км на схід від Донецька). Ще було помічено вісім "Градів" на південий захід від селища Садовий (за 57 км на південний захід від Луганська), а також чотири 122-мм самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" поряд з Василівкою (за 47 км на південь від Донецька) та чотири самохідні гаубиці 2С1 неподалік Староласпи (за 51 км на південь від Донецька).

Разом з тим сказано, що 30 липня за визначеними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах, безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії помітив 18 буксированих гаубиць 2A65 та протитанковий ракетний комплекс (тип невизначено) на північ від Хрустального та три танки Т-64 неподалік полігону на відстані приблизно 3 км на захід від села Маркине (за 94 км на південь від Донецька).

Також, 31 липня СММ побачила танк Т-72, що рухався на схід по полю на відстані близько 100 м на північ від дороги між Новоазовськом та селищем Сєдове. На полігоні біля Тернового (за 57 км на схід від Донецька) було помічено три самохідні гаубиці 2С1 на вогневих позиціях та не менше 14 танків (Т-72 та Т-64), деякі з яких перебували на вогневих позиціях.