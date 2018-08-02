Український офіцер розкрив втрати "ДНР" за перший день серпня (фото)
10:42, 02 серпня 2018Війна
984 0
За минулу добу на Донбасі ліквідовано 5 терористів.
Комісаров ліквідований / фото facebook.com/ukrop.bc
Військовий назвав ім'я знищеного на Донбасі 1 серпня терориста "ДНР".
Читайте такожЧерез українсько-російський кордон на Донбасі вночі пронесли труну – ОБСЄ
Фото й інформацію про нього оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". "01.08.18 поповнилася черговим дембелем #ДМБ, Комісаров Ярослав з Єнакієвого", - йдеться в його повідомленні.
Також, за інформацією військового, за минулу добу на Донбасі всього ліквідовано п'ятеро терористів "ДНР", четверо - поранені.
Раніше офіцер повідомляв, що за підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" був ліквідований 31 бойовик.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter