Український офіцер розкрив втрати "ДНР" за перший день серпня (фото)

За минулу добу на Донбасі ліквідовано 5 терористів.

Військовий назвав ім'я знищеного на Донбасі 1 серпня терориста "ДНР".

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Фото й інформацію про нього оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". "01.08.18 поповнилася черговим дембелем #ДМБ, Комісаров Ярослав з Єнакієвого", - йдеться в його повідомленні.

Також, за інформацією військового, за минулу добу на Донбасі всього ліквідовано п'ятеро терористів "ДНР", четверо - поранені.

Раніше офіцер повідомляв, що за підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ "ЛДНР" був ліквідований 31 бойовик.