У Горлівці російські військові заради розваги обстріляли групу підлітків - розвідка

Кілька підлітків отримали вогнепальні поранення, російське командування намагається приховати факт злочину.

В окупованому місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли групу молоді, кілька підлітків дістали вогнепальні поранення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"На тимчасово окупованих територіях, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ продовжує зростати кількість злочинів і правопорушень, скоєних російськими окупантами стосовно місцевого населення. Так, у місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, кілька підлітків отримали вогневі поранення",- сказав він.

За його словами, російське командування намагається приховати факт зазначеного злочину, розслідування проводиться представниками так званої «військової комендатури».

Гуцуляк додав, що з метою виявлення учасників «конфлікту» російські прикордонники посилили режим перевірки осіб, які перетинають кордон з тимчасово окупованих територій України для недопущення їх виїзду до РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі з'явилося відео з окупованої Горлівки. Запис зроблений 9 липня 2018 року.