Нацгвардія затримала сімох осіб за співпрацю з бойовиками "ЛДНР"

Затриманих передали до місцевих відділів Національної поліції.

Військовослужбовцями Національної гвардії України протягом двох минулих днів було затримано сімох осіб за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями, так званими "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

"Підозрювані були затримані на стаціонарних і рухомих блокпостах поблизу населених пунктів Володимирівки, Благодатного і Маріуполя Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що гвардійці передали затриманих співробітникам місцевих відділів Національної поліції України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Нагадаємо, що з початку доби бойовики 8 раз обстріляли позицииукраинских військових.