Доба на Донбасі: бойовики 36 разів обстріляли позиції ООС, у тому числі із важкого озброєння

Втрат серед українських військових немає.

Упродовж минулої доби, 3 серпня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 6 разів із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, ворог 3 рази обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів. Також обстрілу із мінометів калібром 82 мм зазнали захисники Талаківки, а по позиціях наших військ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. За даними розвідки один окупант загинув та один дістав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в окупованому місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли групу молоді, кілька підлітків дістали вогнепальні поранення.