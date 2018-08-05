У мережі з'явився перелік терористів, що померли на Донбасі в липні
У соцмережах опубліковано перелік бойовиків «ЛНР-ДНР», що померли на сході України протягом липня.
Читайте такожНацгвардія затримала сімох осіб за співпрацю з бойовиками "ЛДНР"
На перелік, опублікований в одній з лояльних бойовикам спільнот соцмережі «Вконтакте», звернув увагу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
У публікації на сторінці посадовця у Facebook список доповнено коментарями. Так, один з бойовиків погрожував дітям і підірвався на гранаті в нетверезому стані. Ще один загиблий був громадянином РФ.
Оригінальна публікація спільноти «Вконтакте» містить також фотографії бойовиків.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 серпня, бойовики 33 рази порушили режим тиші, в тому числі 1 раз з важкого озброєння - 1 український військовий загинув.