ООС: бойовики гатили з БМП і мінометів, один загиблий

Бойовики обстріляли українські позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів.

Минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші, у тому числі 1 раз із важкого озброєння - 1 український військовий загинув. Упродовж поточної доби окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 серпня.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Вогонь вівся по захисниках Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", - наголосили у штабі.

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Бойовики обстріляли українські позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів.

Як повідомлялось, у суботу внаслідок ворожого обстрілу по околиці Мар'їнки отримали поранення двоє поліцейських, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Новозванівки та Широкиного.

За даними розвідки, 2 окупантів загинули, один отримав поранення.