Бойовики влаштували на Донбасі «чистку» з арештами підозрюваних у «нелояльності» до окупантів
Бойовики розпочали «операцію «Візит», проводячи арешти осіб, які викликають підозру в «нелояльності» до окупаційного режиму.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
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«За даними розвідки, російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, підрозділами так званого «Міністерства внутрішніх справ ДНР» розпочато проведення комплексних оперативних заходів за умовною назвою «операція «Візит», - зазначив він.
За його словами, під виглядом виявлення і притягнення до відповідальності місцевих мешканців, які ухиляються від виконання розпорядження російської адміністрації про своєчасну постановку на військовий облік, співробітники т.зв. «правоохоронних органів» проводять арешти осіб, які викликають підозру в «нелояльності» до окупаційного режиму.
Окупанти планують залучати затриманих до виконання робіт з обладнання фортифікаційних споруд і бліндажів у районах дислокації з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації.
Раніше у соцмережах опубліковано перелік бойовиків «ЛНР-ДНР», що померли на сході України протягом липня.