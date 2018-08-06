На Донбасі сьогодні бойовики поранили двох українських військових

З 7-ї до 18-ї години окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі упродовж поточної доби двоє українських військових дістали поранення.

Як повідомляється на офіційній сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, важке озброєння не застосовували.

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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине. Внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 5 серпня, ворог 40 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил на сході України. В тому числі, 4 рази – з важкого озброєння.