Доба на Донбасі: одного українського військового поранено, двох окупантів знищено

Ворог застосовував проти українських військових озброєння БМП та міномети калібру 120 мм.

Протягом минулої доби, 5 серпня, ворог 40 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил на сході України. В тому числі, 4 рази – з важкого озброєння.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ОС, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв позиції ЗСУ біля Луганського та Гнутового із 82-мм мінометів, а захисники Лебединського зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 мм.

Внаслідок бойових дій протягом доби один український військовослужбовець дістав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Кримського, Мар’їнки та Лебединського. Один український військовий також отримав поранення.

За даними розвідки двох окупантів знищено, сім дістали поранення.

Раніше повідомлялось, що у соцмережах опубліковано перелік бойовиків «ЛНР-ДНР», які начебто померли на сході України протягом липня.