Доба на Донбасі: трьох окупантів знищено, ще дев’ять дістали поранення

Бойовики вели по українських позиціях прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Протягом минулої доби, 7 серпня, російські окупаційні війська 36 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил, в тому числі 5 разів із важкого озброєння. Тим не менш, втрат серед українських військових немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли здійснювалися по українських захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення.

Раніше журналісти показали, на що перетворилося село на лінії розмежування через обстріли бойовиків.