Журналісти показали, на що перетворилося село на лінії розмежування через обстріли бойовиків (відео)

Конфлікт наразі млявий, останній потужний артилерійський обстріл тут був десь місяць тому, але люди досі оговтуються від його наслідків.

У Зайцеве на околицях Горлівки останнім часом прийшла відносна тиша.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, завдяки тиші військові та цивільні мають час видохнути і розгледітись навколо.

"Стрілецьку зброю ще ніхто не скасовував, так, пострілюють. Якщо нахабніють, то заспокоюємо", - пояснив військовослужбовець із псевдо "Базальт". Командир пояснює, що конфлікт наразі млявий, останній потужний артилерійський обстріл тут був десь місяць тому, але люди досі оговтуються від його наслідків. Напередодні осені та зими будинки місцевих опинилися без дахів.

Софія Нікітєнко разом із чоловіком у сусідній Миколаївці мешкають у літній кухні, куди перетягли все, що тільки зуміли. Хату розбило ще навесні, як доведеться зимувати – не зрозуміло. "Нічого не лишилося", - констатує мешканка Миколаївки. Стефанія Куценко щойно завершила ремонт, як під час обстрілу хату просто розвалило вщент. Живе тепер так само в кухні та не уявляє, як одній без чоловіка доведеться себе утримувати взимку.