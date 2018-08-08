Генерал розповів про наслідки, якщо Путін піде у новий наступ на Україну

На сьогодні можна стверджувати, що реальної системної загрози глобального наступу немає, зазначив генерал.

Росія накопичує важку військову техніку на окупованій території Донбасу, щоб чинити тиск на Україну. Таким чином Кремль намагається не допустити воєнних дій підрозділів ЗСУ зі звільнення окупованих територій, контрольованих проросійськими бойовиками.

Якщо ж Володимир Путін піде на нову військову агресію проти України, то НАТО розблокує свій нейтралітет щодо Росії і відправить в Україну свій військовий контингент. Про це "Апострофу" заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"У першу чергу, Росія обрала нову стратегію - це посилення своїх позицій на західних кордонах. Тому на території Росії і на території Донецької і Луганської областей, яка контролюється через бойовиків, вони нарощують свої військові частини, звозять важку техніку - танки, гармати і ракетні комплекси. Техніку ставлять або біля наших кордонів, або на території Луганської і Донецької областей", - розповів він.

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По-друге, продовжив генерал, вони проводять ротацію військових частин у плані відновлення і розгортання частин, тобто збільшення кількості танків, наприклад.

"З іншого боку, виникає питання, а чи не планують вони наступ: пробити коридор ( у Крим) або захопити іншу територію? На сьогодні - і за нашими даними, й за даними наших західних партнерів (я щойно повернувся з Лондона, а перед цим був у США) - ті переговори, які були з Росією за участю Трампа, інших західних партнерів і навіть Китаю свідчать про те, що є потужний стримуючий фактор з боку НАТО, так і західних лідерів щодо недопущення можливих масштабних наступів. Тому що якщо Путін піде на це, то ламається вся модель глобальної безпеки, і НАТО розблокує свій нейтралітет, який сьогодні умовно зберігає у військовому форматі щодо Росії. В такому випадку будуть задіяні реальні сили НАТО, зокрема танкові підрозділи", - зазначив Маломуж.

Тобто, наголосив він, на сьогодні можна стверджувати, що реальної системної загрози глобальних наступів немає.

"Але можливо локальне розширення зони конфліктів або бойових операцій. При цьому загроза наступу з боку Кремля постійно існує, щоб, по-перше, показувати нам свою силу, одночасно стримуючи наші операції зі звільнення цих територій", - вважає екс-голова Служби зовнішньої розвідки України.

"Проте я знаю позицію керівників країн НАТО: якщо Росія піде в наступ, то вже не буде такого стримування, як у період анексії Криму і захоплення частини Донбасу. Тобто вже буде інша парадигма", - підсумував Маломуж.