Росія завершує підготовку до великої війни - експерт

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що імовірність військової операції Росії до виборів президента РФ навесні 2018 року є досить високою, адже Володимиру Путіну потрібні «перемоги» для продовження «царювання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції у Києві.

«Чому ми вважаємо, що загрози сьогодні збільшилися, і чому ми вважаємо, що вони трансформувалися? Існує низка чинників, які нам сигналять про це», - зазначив Бадрак.

За його словами, «дуже суттєво загострилися відносини між РФ і Сполученими Штатами». Зокрема, експерт відзначив символічну підтримку України та приїзд глави Пентагону і представників інших країн НАТО, що спричинило в Росії «шалену істерію».

Водночас, вважає Бадрак, в цілому «Західний світ влаштовує ситуація, коли Україна є буферною зоною між самим Заходом і Росією».

«В Європі це усвідомлюють, і особливо європейців це влаштовує», - сказав він.

Крім того, експерт переконаний, що «війна на виснаження» не дає Росії тих результатів, на які вона очікувала.

«Наближаються вибори президента Росії, і до березня 2018 року Путіну потрібні якісь перемоги, потрібні певні речі, які він може своєму суспільству представити для того, щоб претендувати на ще одну перемогу і продовжити своє «царювання», - зауважив Бадрак.

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Крім того, наголосив він, на сьогодні у Генштабі Збройних сил Росії існує «прагматичне розуміння слабкості оборонного потенціалу України».

«Оцінка того, що зроблено в Україні за три роки, надає підстави російським аналітикам казати, що Україна не готова до масштабної війни, до раптового масштабного удару», - зазначив Бадрак.

Водночас сама ж Росія, зауважив експерт, «суттєво наростила свої можливості».

«За нашими даними, ті підрозділи, які стоять на першій лінії... в цих структурах, в цих підрозділах рівень оснащення новим озброєнням військової техніки досягнув 58% станом на 2016 рік. Станом на кінець 2017 року було заплановано досягнути 62% переозброєння на новітні системи», - сказав він і наголосив, що це дуже серйозний виклик для України.

Крім того, за словами Бадрака, для Росії залишається актуальним і питання пробиття сухопутного коридору до Криму. Будь-який розвиток військового успіху, якщо він матиме місце, також буде формальним досягненням для Кремля.

«Тому імовірність воєнної операції до початку виборів є досить високою», - вважає він.

Бадрак також відзначив, що військові дії «не можуть розпочатися самі собою - для цього Росії потрібно створити таку ситуацію».

«Вже сьогодні ми бачимо дуже серйозну роботу, активізацію роботи проросійських рухів, російської агентури. І фактично, центр тяжіння інформаційної роботи перейшов у політичну площину», - сказав експерт.

Він додав, що Росія залишає за собою можливість використовувати і силові заходи, в тому числі, теракти для впливу на суспільство та провокування недовіри до влади.

«Фактично, ми констатуємо на сьогоднішній день завершення Росією підготовки до великої війни. Чи вона буде, чи не буде – це справа інша», - підсумував Бадрак.