Росія завершує підготовку до великої війни - експерт
Будь-який розвиток військового успіху, якщо він матиме місце, також буде формальним досягненням для Кремля, зазначає експерт.
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що імовірність військової операції Росії до виборів президента РФ навесні 2018 року є досить високою, адже Володимиру Путіну потрібні «перемоги» для продовження «царювання».
Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції у Києві.
«Чому ми вважаємо, що загрози сьогодні збільшилися, і чому ми вважаємо, що вони трансформувалися? Існує низка чинників, які нам сигналять про це», - зазначив Бадрак.
За його словами, «дуже суттєво загострилися відносини між РФ і Сполученими Штатами». Зокрема, експерт відзначив символічну підтримку України та приїзд глави Пентагону і представників інших країн НАТО, що спричинило в Росії «шалену істерію».
Водночас, вважає Бадрак, в цілому «Західний світ влаштовує ситуація, коли Україна є буферною зоною між самим Заходом і Росією».
«В Європі це усвідомлюють, і особливо європейців це влаштовує», - сказав він.
Крім того, експерт переконаний, що «війна на виснаження» не дає Росії тих результатів, на які вона очікувала.
«Наближаються вибори президента Росії, і до березня 2018 року Путіну потрібні якісь перемоги, потрібні певні речі, які він може своєму суспільству представити для того, щоб претендувати на ще одну перемогу і продовжити своє «царювання», - зауважив Бадрак.
Читайте такожКандидатом у президенти Росії може стати жінка
Крім того, наголосив він, на сьогодні у Генштабі Збройних сил Росії існує «прагматичне розуміння слабкості оборонного потенціалу України».
«Оцінка того, що зроблено в Україні за три роки, надає підстави російським аналітикам казати, що Україна не готова до масштабної війни, до раптового масштабного удару», - зазначив Бадрак.
Водночас сама ж Росія, зауважив експерт, «суттєво наростила свої можливості».
«За нашими даними, ті підрозділи, які стоять на першій лінії... в цих структурах, в цих підрозділах рівень оснащення новим озброєнням військової техніки досягнув 58% станом на 2016 рік. Станом на кінець 2017 року було заплановано досягнути 62% переозброєння на новітні системи», - сказав він і наголосив, що це дуже серйозний виклик для України.
Крім того, за словами Бадрака, для Росії залишається актуальним і питання пробиття сухопутного коридору до Криму. Будь-який розвиток військового успіху, якщо він матиме місце, також буде формальним досягненням для Кремля.
«Тому імовірність воєнної операції до початку виборів є досить високою», - вважає він.
Бадрак також відзначив, що військові дії «не можуть розпочатися самі собою - для цього Росії потрібно створити таку ситуацію».
«Вже сьогодні ми бачимо дуже серйозну роботу, активізацію роботи проросійських рухів, російської агентури. І фактично, центр тяжіння інформаційної роботи перейшов у політичну площину», - сказав експерт.
Він додав, що Росія залишає за собою можливість використовувати і силові заходи, в тому числі, теракти для впливу на суспільство та провокування недовіри до влади.
«Фактично, ми констатуємо на сьогоднішній день завершення Росією підготовки до великої війни. Чи вона буде, чи не буде – це справа інша», - підсумував Бадрак.