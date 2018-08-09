Доба на Донбасі: один український військовий загинув, трьох поранено

З одним бійцем під час бою було втрачено зв’язок, пошуки тривають.

Протягом минулої доби, 8 серпня, російські окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, в тому числі двічі із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

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Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

З одним військовослужбовцем ОС в ході бойового зіткнення втрачено зв’язок. Пошуки тривають.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського.

О 06.25 год. зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний». Пропуск громадян тимчасово призупинений.

За даними розвідки двох окупантів знищено, четверо дістали поранення.

Напередодні повідомлялось, що поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка», що на лінії зіткнення, військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої.