На лінії зіткнення військовий підірвався на вибухівці

Військовослужбовець отримав чисельні осколкові поранення спини та голови.

Сьогодні, близько 15.00, поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка», що на лінії зіткнення, військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Читайте такожНа Донбасі військовий підірвався на вибухівці, ще 2 поранено

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, військовий отримав чисельні осколкові поранення спини та голови.

"Наразі поранений госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу, його стан здоров’я – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

По даному факту повідомлено штаб ООС та інші правоохоронні органи. Зараз встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у липні у Луганській області мирний житель підірвався на міні.