Сьогодні окупанти стріляли в основному з гранатометів та великокаліберних кулеметів - штаб ООС

Сьогодні окупанти 10 разів порушували перемир'я, додали в штабі.

Сьогодні один військовий Збройних сил України зазнав осколкового поранення на Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 18:00 10 серпня.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначається у повідомленні.

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Зокрема, російські окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських сил у районах населених пунктів Луганське, Залізне, Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине. Також ворог обстріляв захисників Лебединського із міномету калібром 120 мм.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в штабі.