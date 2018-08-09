Спостерігачі ОБСЄ зафіксували значне збільшення порушень перемир'я на Донбасі

Минулого тижня зафіксовано понад 6 тисяч 500 порушень перемир'я на Донбасі.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що спостерігачі за минулий тиждень зафіксували збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 63%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Трапилося неминуче, хоча і пізніше, ніж ми очікували. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 63%. Загалом місією було зафіксовано понад 6 тисяч 500 таких порушень. Місія відзначила чотирикратне збільшення випадків використання озброєння, яке повинно було бути відведеним", - сказав Хуг.

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Зокрема, було задокументовано 86 випадків застосування реактивних систем залпового вогню.

"СММ зафіксувала більше озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення. Усього за минулий тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала 84 одиниці озброєння, розміщеного з порушенням - 74 випадки у непідконтрольних уряду України районах, і 10 у підконтрольних", - додав він.

"Наразі рівень насильства повертається до того, що був перед підтвердженням відданості припиненню вогню. За один день минулого тижня, а саме 30 липня, було зафіксовано понад 1700 порушень режиму припинення вогню, що набагато вище за середній денний показник таких порушень, який спостерігався безпосередньо перед підтвердженням відданості припинення вогню. На той момент він становив близько 1 270 порушень", - підкреслив Хуг.

Він заявив, що цього разу після оголошення з 1 липня перемир'я у зв’язку зі збором урожаю режим тиші тримався довше, аніж зазвичай. «За останні три роки вже 12 разів підтверджувалася відданість припиненню вогню. В середньому минає два тижні перед тим, як повертаємося до рівня насильства, який спостерігався до підтвердження відданості припинення вогню», - сказав Хуг.

Раніше УНІАН повідомляв, що безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ помітив на окупованій частині Луганської області рух конвою з восьми гаубиць контрольованих Росією бойовиків. Також безпілотник ОБСЄ помітив 12 танків - шість Т-64 та шість Т-72 - неподалік Хорошого.