Четверта річниця "котла": як операція в Іловайську стала переломною у війні на Донбасі (відео)

Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України.

Звільнення Іловайська було розпочато 10 серпня, а вже через вісім днів українські силовики звільнили частину міста.

19 серпня нашим військовим навіть вдалося прорватися в центр Іловайська і підняти український прапор. Однак після вторгнення регулярних російських військ іловайське угруповання опинилося в оточенні.

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29 серпня Путін пообіцяв відкрити «зелений» коридор українським військовим, які були в оточенні. Проте українським військовим висунули ультиматум - потрібно здати все важке озброєння.

Однак росіяни обіцянки не виконали, і 30 серпня колони українських військових раптово почали розстрілювати з засідок.

За час подій в Іловайську загинуло 366 українських військових і 429 отримали поранення. Сотні українських бійців опинилися в полоні, їх тримали в нелюдських умовах і мучили тортурами.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я.

Розслідування причин трагедії досі триває.