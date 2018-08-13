Четверта річниця "котла": як операція в Іловайську стала переломною у війні на Донбасі (відео)

09:31, 13 серпня 2018
Війна
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19 серпня нашим військовим навіть вдалося прорватися в центр Іловайська і підняти український прапор. Однак після вторгнення регулярних російських військ іловайське угруповання опинилося в оточенні.

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29 серпня Путін пообіцяв відкрити «зелений» коридор українським військовим, які були в оточенні. Проте українським військовим висунули ультиматум - потрібно здати все важке озброєння.

Однак росіяни обіцянки не виконали, і 30 серпня колони українських військових раптово почали розстрілювати з засідок.

За час подій в Іловайську загинуло 366 українських військових і 429 отримали поранення. Сотні українських бійців опинилися в полоні, їх тримали в нелюдських умовах і мучили тортурами.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я.

Розслідування причин трагедії досі триває.

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Теги: #військові#Іловайський котел#іловайська трагедія#розслідування іловайського котла