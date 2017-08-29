У Києві вшанували пам'ять загиблих в Іловайській трагедії героїв (фоторепортаж, відео)

На Михайлівській площі Києва відслужили панахиду за загиблими під час Іловайської трагедії українськими бійцями. Як передає кореспондент УНІАН, перед панахидою почесна варта Національної гвардії поклала квіти до портретів загиблих українських героїв.

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На церемонію вшунування пам’яті загиблих під час Іловайської трагедії героїв зібралося багато бійців добровольчих батальйонів, які також брали участь бойових діях у серпні 2014 року в Донецькій області.

Учасники подій згадували, що Іловайська операція розпочалася 5 серпня 2014 року, а вже 18 серпня бійці батальйону "Донбас" зайняли третину міста, захищаючи її від нападів терористичних угруповань, російських розвідувальних груп та російських спецпризначенців. Вже тоді в Іловайську українським силам протистояв так званий батальйон бойовиків "Восток", у складі якого були кадировці, учасники першої і другої чеченських воєн.

До батальйону "Донбас" для звільнення Іловайська потім приєдналися й інші добровольчі батальйони, серед яких "Миротворець", "Світязь", "Херсон".

"Іловайськ - це рубікон. Рубікон переходу між початком і завершенням АТО і початком справжньої війни", - сказав один із бійців під час виступу.

Бійці згадували, що у ті дні стало відомо про взяття у полон 10 російських десантників - учасників розвідувальної групи.

"Стало відомо нам всім, бійцям, що це не просто група, а це передова група, за якою ідуть батальйонно-тактичні групи на оточення нашого військового угруповання. Я не знаю такого бійця, такого воїна, який знаходився в Іловайську, і не знав про те, що нас оточують саме російські війська", - сказав один із учасників битви за Іловайськ.

Бійці також повідомили, що з 24 серпня 2014 року бомбування тієї частини Іловайська, де вони перебували, відбувалося цілодобово і вдень, і вночі з усіх видів важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії, внаслідок якої, лише за офіційними даними, загинули 366 українських бійців, є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У ГПУ заявили, що в день наймасштабнішого вторгнення в Україну у ніч на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії окупаційні сили збройних сил РФ становили 3,5 тис. осіб.

Також, на думку слідчих, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича та окремі помилки українського військового керівництва. Генштаб ЗСУ запевняє, що докладе всіх зусиль для покарання організаторів та виконавців Іловайської трагедії.