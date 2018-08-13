На Донбасі бойовики 14 разів відкривали вогонь, поранено військового

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське.

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"Водночас ворог обстріляв захисників Новотошківського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки – із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. У ході бойових дій одного військовослужбовця Збройних сил України поранено", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали в штабі.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів Кримське, Водяне та Лебединське.