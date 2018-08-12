Бойовики обстріляли з мінометів Кримське, Водяне та Лебединське, поранено двох військових

З початку доби окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Бойовики обстріляли сьогодні із 120 та 82 мм мінометів Кримське, Водяне та Лебединське, поранено двох українських військових.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Зокрема, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне Світлодарськ, Зайцеве, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

«Водночас ворог обстріляв захисників Кримського, Водяного та Лебединського із мінометів калібром 120 та 82 мм. По наших позиціях біля Миколаївки, що на Донецькому напрямку, працювала ворожа снайперська пара», - додали в штабі.