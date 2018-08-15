Бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці зазнали втрат

За минулу добу бойовики 46 раз обстріляли позиції української армії.

Протягом вівторка, 14 серпня, на Донбасі бойовики 46 раз обстріляли позиції української армії, з них у десяти випадках з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Під час бойових дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Відзначено також застосування артилерії калібром 152 мм, 122 мм і мінометів. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорска, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар'їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкіного. Поряд з цим, противник обстрілював з ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм – захисників Гнутово, Водяного і Широкіно. З мінометів вогневому впливу зазнали позиції Об'єднаних сил біля Кримського, Майорска, Зайцево, Чермалыка, Лебединського та Водяного", - йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил.

Протягом середи, з опівночі до 7:00, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях в районах Новозвановки і Мар'їнки.

За даними української розвідки, трьох бойовиків було знищено, сім отримали поранення.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була напруженою, однак повністю контрольованою", - відзначили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, бойовик "ЛНР" погрожував спостерігачам СММ ОБСЄ автоматом. Спостерігачі хотіли оглянути логістичний комплекс бойовиків в Сміливому.