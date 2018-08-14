Бойовик "ЛНР" погрожував спостерігачам СММ ОБСЄ автоматом

Спостерігачі хотіли оглянути логістичний комплекс бойовиків у Смілому.

На окупованій частині Луганської області озброєний бойовик погрожував спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, націливши на них на автомат.

Про це йдеться в оперативному звіті місії.

«13 серпня о 10:50 патруль СММ у складі п’яти співробітників місії на двох броньованих автомобілях прибув до логістичного комплексу, розташованого на західній околиці населеного пункту Сміле (непідконтрольний урядові, 31 км на північний захід від Луганська). Ззовні біля комплексу спостерігачі бачили дві нерухомі вантажівки («КамАЗ») з критими вантажними відсіками, а також 15 чоловіків, у сімох із них була зброя (типу АК)», - поінформували у СММ.

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«Чоловіки стояли між вантажівками і воротами комплексу. Двоє членів патруля місії вийшли з автомобілів та пройшли до воріт комплексу для того, щоб зустрітися там із членом збройних формувань. Тим часом одна з вантажівок поїхала звідти. Коли вони на шляху до воріт проходили повз другу вантажівку, яка там стояла, один із чоловіків (віком від 40 до 49 років) зайняв позицію біля вантажівки, орієнтовно за 4 метри від автомобілів СММ, та зняв із запобіжника зброю (типу АК), яку він тримав біля себе на рівні талії. Потім чоловік спостерігав за автомобілями СММ упродовж всього часу, що патруль місії перебував на місці події», - сказано у звіті

«Об 11:03, залишаючи цей район, члени патруля місії бачили, як чоловік опустився на коліно та направив зброю на автомобілі СММ, що від’їжджали. На той момент автомобілі були на відстані приблизно 5 метрів від чоловіка. О 12:02 патруль місії благополучно повернувся на базу в Луганську», - йдеться у звіті.