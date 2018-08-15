Місія ОБСЄ помітила на кордоні з РФ похоронний фургон

У фургоні ритуальних послуг з написом "Похоронні послуги" було двоє осіб.

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області, помітила похоронний фургон, який перетинав українсько-російський кордон на окупованому Донбасі.

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Про це йдеться у тижневому звіті місії, оприлюденому на сайті ОБСЄ.

"7 серпня о 9.38 спостережна місія на прикордонному пункті "Донецьк" спостерігала за фургоном ритуальних послуг з написом "Похоронні послуги" російською мовою та українськими номерними знаками", - йдеться у звіті.

У фургоні було помічено двох осіб. Цього ж дня о 12.19 той самий фургон повертався через прикордонний пункт пропуску в напрямку України.