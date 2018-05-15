Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в'їзд похоронної машини в Росію з "ДНР"

Спостерігачам ОБСЄ не вдалося побачити, чи була в салоні автомобіля домовина.

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, заявляє, що зафіксувала похоронну машину на окупованій ділянці українсько-російського кордону, яка перетнула кордон у напрямку з Росії в Україну.

Про це йдеться в тижневому звіті місії за період з 8 по 14 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«12 травня о 18:55 похоронна машина прибула з боку Росії на прикордонний пункт «Гукове» і швидко проїхала в Україну. Того ж дня о 20:42 ця машина повернулася до Російської Федерації. Команда спостерігачів зі своєї позиції не могла визначити, чи перевозила вона домовину», - сказано у звіті.

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Відзначається, що за звітний період спостерігачі тричі зафіксували санітарні машини на прикордонному пункті пропуску «Донецьк».

«Двічі, 9 і 14 травня, санітарна машина з номерними знаками Російської Федерації в'їжджала на пункт пропуску з Російської Федерації і менш ніж через годину поверталася назад, не перетинаючи кордон», - наголосили в Місії.

«Один раз, 14 травня о 01:56, одна санітарна машина з номерними знаками «ЛНР» в'їхала на прикордонний пункт з України і після проходження прикордонних формальностей в'їхала в Російську Федерацію. Команді спостерігачів вдалося зафіксувати перебування в машині одного медпрацівника і однієї жінки в цивільному одязі», - заявили спостерігачі.

«10 травня о 9:56 на прикордонному пункті «Донецьк» з Російської Федерації прибула автоколона із шести автомашин, чотирьох цивільних автомобілів і двох поліцейських автомашин супроводу. Автомобілі було піддано проходженню прикордонних формальностей і о 10:20 проїхали в Україну. Один з поліцейських автомобілів одразу ж повернувся назад в Російську Федерацію. Команда спостерігачів бачила пасажирів у цивільному одязі. Під час перетину автоколоною кордону прикордонники Російської Федерації зупинили рух на території прикордонного пункту», - додали в Спостережній місії.