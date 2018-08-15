На Донбасі перевірили боєготовність "Ураганів" (відео)

Військові показали відео із РСЗВ "Ураган".

За розпорядженням Командувача Об'єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва на Донбасі проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. Зокрема, розрахунків РСЗВ "Ураган".

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Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил. Основне завдання РСЗВ "Ураган" - ураження живої сили, техніки противника та морських цілей.

"Під час польових тренувань батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні штабу ООС.

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, у районі селища Жолобок Луганської області знищено опорний пункт проросійських терористів.