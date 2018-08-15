В районі Жолобка знищено опорний пункт бойовиків - волонтер
12:10, 15 серпня 2018Війна
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Волонтер повідомив про згорілу укріплену позицію російських окупантів на Донбасі.
Ілюстративне фото / facebook.com/yury.mysyagin
У районі селища Жолобок Луганської області "зник" опорний пункт проросійських терористів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін. "Окупанти там опорника недорахувалися. Точніше, на карті він є, позначка з назвою є, а в реалі в тому місці над головою чисте небо і тільки залишки колод навколо. Згорів", - йдеться у його повідомленні.
Раніше волонтер Юрій Мисягін показав кадри пожежі 12 серпня на позиціях терористів поблизу Донецького аеропорту.
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