Загибель морпіха під Маріуполем: мінометний обстріл почався, коли військовий мився в душі (відео)
Під Маріуполем під час мінометного обстрілу з боку бойовиків загинув український морський піхотинець.
Ще троє військових зазнали поранення, йдеться в сюжеті ТСН. Трагедія сталася біля селища Гнутове. 46-річний старший матрос Федір Балахчі мився в саморобному душі, коли раптом почався обстріл.
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Він загинув одразу, а його побратими, котрі теж не встигли вчасно сховатися, потрапили до лікарень. Серед постраждалих і 19-річна дівчина, котрій осколок міни залетів під бронежилет і поранив у груди. "Осколок залетів під бронежилет. Тому не завжди рятує. Поранення сереньої ступені важкості, хворі прооперовані, продовжується післяопераційний період лікування", - розповів провідний хірург шпиталю в Маріуполі Михайло Кошиков.
Про інших двох воїнів відомо, що в них осколкові поранення голови та плеча. Лікарі кажуть, що всі троє житимуть.