На Донеччині загинув морський піхотинець Федір Балахчи

Особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України висловив співчуття близьким загиблого.

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донеччині загинув морський піхотинець, старший матрос Федір Балахчи. Читайте також"Ягуар" і "Аптека": в мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків (фото) Про це повідомляє прес-центр ВМС України. "Командування, весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.

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