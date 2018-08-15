На Донеччині загинув морський піхотинець Федір Балахчи

13:57, 15 серпня 2018
Війна
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У Міноборони зазначають загострення ситуації на Донбасі

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Про це повідомляє прес-центр ВМС України.

"Командування, весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.

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Теги: #ВМС#Донбасс