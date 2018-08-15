На Донеччині загинув морський піхотинець Федір Балахчи
13:57, 15 серпня 2018Війна
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Особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України висловив співчуття близьким загиблого.
У Міноборони зазначають загострення ситуації на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донеччині загинув морський піхотинець, старший матрос Федір Балахчи.
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Про це повідомляє прес-центр ВМС України.
"Командування, весь особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, бойовики жорстко обстріляли позиції воїнів ООС - українські бійці понесли втрати.
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