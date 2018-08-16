Вночі бойовики вперше за декілька місяців вгатили по ЗСУ з "Градів"

За даними розвідки, за вчорашню добу двох окупантів було знищено, троє - дістали поранень.

Упродовж минулої доби, 15 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте цілком контрольованою.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 6 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відзначено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.

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«Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстрілював із мінометів калібром 120 мм захисників Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 мм – Кримського, Луганського та Гнутового», – повідомляє штаб.

Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій двоє захисників України отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Світлодарськ, Павлопіль та Водяне.

«Слід відзначити, що цієї ночі ворог вперше за кілька місяців застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Розриви реактивних снарядів зафіксовані на позиціях в районі Світлодарська. Також по цих позиціях ворог відкривав вогонь із міномету калібром 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил цієї доби немає», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, три дістали поранень.