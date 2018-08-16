Генерал пояснив, навіщо бойовики на Донбасі вперше за декілька місяців вдарили з "Граду"

За словами військового, зараз Україна має всі необхідні потужності для дій на східному фронті.

Вперше за багато місяців бойовики застосували на Донбасі РЗСО БМ-21 "Град", обстрілявши позиції ВСУ. Ці обстріли - яскраве свідчення спроб Росії примусити Захід і Україну до виконання Мінських угод на кремлівських умовах.

Про це заявив генерал-лейтенант України, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан, передає «Обозреватель». За словами військового, подібні дії були очікувані і прогнозовані як Генштабом України, так і штабом збройних Сил.

"Все робиться для того, щоб на тлі посилення санкцій щодо РФ і виникнення серйозних проблем у самій Росії і Путіна, вжити заходів, які хоч якимось чином спонукали б і Захід, і Україну до невигідних для України, сумнівних, компромісних рішень у контексті виконання тих же Мінських домовленостей", - пояснив Богдан.

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Тим не менш, за словами генерала, зараз Україна має всі необхідні потужності для дій на східному фронті. В якості прикладу він навів нещодавні навчання з РСЗВ "Ураган", також згадав про інші новинки української "оборонки": САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" та ракетний комплекс "Вільха".

“Тобто, ЗСУ нарощують свої потужності всупереч будь-яким спробам РФ. Є всі підстави говорити про те, що, незважаючи ні на які наміри, ні на які провокації, які зараз намагається здійснити Росія, все-таки Україна здатна це витримати", - запевнив Богдан.

Він уточнив: незважаючи на те, що Кремль буде робити все для того, щоб дестабілізувати обстановку як на Донбасі, так і в Україні в цілому, День Незалежності, а далі й українські вибори пройдуть відносно спокійно.

"На широкомасштабні провокації та акції Путін і напередодні свята незалежності, і напередодні та під час виборів президента і парламенту не вирішиться", - резюмував генерал.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на сьогодні бойовики вперше за декілька місяців вдарили по позиціях ЗСУ з "Градів"