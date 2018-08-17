"Кулі пролетіли над головами": патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

10:40, 17 серпня 2018
Війна
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Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі / фото УНІАН

Патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вранці 16 серпня потрапив під обстріл поблизу населеного пункту Гольмівський, що на непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Група у складі п’яти співробітників Місії на двох броньованих автомобілях здійснювали патрулювання з метою сприяння встановленню режиму припинення вогню та здійснення моніторингу його дотримання, йдеться у звіті ОБСЄ.

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"Троє членів патруля Місії перебували ззовні, а двоє залишались в салонах автомобілів СММ. Озброєний автоматом член збройних формувань і робітник КП «Компанія «Вода Донбасу» розмовляли зі спостерігачами, тоді як двоє інших озброєних членів збройних формувань (також з автоматами) та двоє робітників КП «Компанія «Вода Донбасу» сиділи в припаркованому неподалік фургоні. О 09:14 троє членів патруля СММ, які перебували ззовні автомобілів, почули вибух невизначеного походження приблизно за 500 метрів на північ, а затим ще один вибух невизначеного походження орієнтовно за 500 метрів на південно-південний схід, після чого пролунали близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100–150 метрів на північ і північний захід. За оцінкою, у випадку двох із цих 10 пострілів кулі пролетіли над головами трьох членів патруля Місії, котрі перебували ззовні автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Спострігачі негайно покинули цей район та повернулися на передову патрульну базу у непідконтрольній Україні Горлівці. Про цей інцидент СММ поінформувала групу української сторони в Спільному центрі з контролю та координації і збройні формування, а також звернулася з проханням розібратися з ним.

Як повідомляв УНІАН, бойовики знов почали застосовувати при обстрілі позицій ООС реактивні системи залпового вогню "Град", які заборонені Мінськими домовленностями.

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Теги: #обстріли#СММ ОБСЄ