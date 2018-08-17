"Кулі пролетіли над головами": патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

Кілька куль пролетіли над головами спостерігачів ОБСЄ.

Патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вранці 16 серпня потрапив під обстріл поблизу населеного пункту Гольмівський, що на непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Група у складі п’яти співробітників Місії на двох броньованих автомобілях здійснювали патрулювання з метою сприяння встановленню режиму припинення вогню та здійснення моніторингу його дотримання, йдеться у звіті ОБСЄ.

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"Троє членів патруля Місії перебували ззовні, а двоє залишались в салонах автомобілів СММ. Озброєний автоматом член збройних формувань і робітник КП «Компанія «Вода Донбасу» розмовляли зі спостерігачами, тоді як двоє інших озброєних членів збройних формувань (також з автоматами) та двоє робітників КП «Компанія «Вода Донбасу» сиділи в припаркованому неподалік фургоні. О 09:14 троє членів патруля СММ, які перебували ззовні автомобілів, почули вибух невизначеного походження приблизно за 500 метрів на північ, а затим ще один вибух невизначеного походження орієнтовно за 500 метрів на південно-південний схід, після чого пролунали близько 10 пострілів зі стрілецької зброї за 100–150 метрів на північ і північний захід. За оцінкою, у випадку двох із цих 10 пострілів кулі пролетіли над головами трьох членів патруля Місії, котрі перебували ззовні автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Спострігачі негайно покинули цей район та повернулися на передову патрульну базу у непідконтрольній Україні Горлівці. Про цей інцидент СММ поінформувала групу української сторони в Спільному центрі з контролю та координації і збройні формування, а також звернулася з проханням розібратися з ним.

Як повідомляв УНІАН, бойовики знов почали застосовувати при обстрілі позицій ООС реактивні системи залпового вогню "Град", які заборонені Мінськими домовленностями.