"Третя сила" підбила танк бойовиків на Донбасі - волонтер

В районі селища Жолобок, в посадці було виявлено замаскований танк противника.

В зоні відповідальності батальйону "Айдар", в районі селища Жолобок, в посадці було виявлено замаскований танк противника. Українським бійцям вдалося його серйозно пошкодити.

Про це повідомив в Facebook волонтер Юрій Мысягин.

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"Танк, на лінії вогню, якого по всіх мінським домовленостями, там бути не може. Вони ж повинні бути відведені. Так от, як би сама місцевість і окупанти його добре не маскували, але танк все одно був виявлений. Невідома Третя сила, невідомим калібром, кілька разів непогано "приклалася" за переданими координатами. Танк не знищений, але серйозно пошкоджений", - напиал волонтер.

Як повідомляв УНІАН, патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі.