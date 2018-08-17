Окупанти нарощують бойові можливості своїх передових підрозділів - розвідка

Бойовики переміщують у райони передових позицій додаткові запаси зброї та боєприпасів.

Окупанти нарощують бойові можливості своїх передових підрозділів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

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Так, за інформацією розвідки, російське окупаційне командування нарощує бойові можливості передових підрозділів шляхом переміщення у райони передових позицій додаткових запасів зброї і боєприпасів.

“Водночас знаходження на території передових підрозділів окупантів позаштатного озброєння і надлишкової кількості боєприпасів призводить до зниження рівня заходів безпеки. 13 серпня на складі ракетно-артилерійського озброєння одного з передових підрозділів російсько-окупаційних військ сталася пожежа та вибух боєприпасів”, - розповів речник МО.

За його словами, в результаті пожежі поранення та опіки різної тяжкості отримали т. з. військовослужбовці робочої команди і підрозділу охорони. Крім того, вогонь знищив п’ять автомобілів, завантажених стрілецькою зброєю, боєприпасами та майном.

Як повідомляв УНІАН, "Третя сила" підбила танк бойовиків на Донбасі.