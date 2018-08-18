Минулої добу на Донбасі зафіксовано чотири прольоти ворожих безпілотників

Два БПЛА ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва.

Упродовж минулої доби, 17 серпня, на Донбасі українськими силами протиповітряної оборони зафіксовано чотири прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

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Про це на брифінгу повідомила представник прес-центру Операції Об'єднаних сил капітан Вікторія Данильчук, повідомляється на сайті Міноборони.

"Противник не знижує активність ведення повітряної розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано чотири випадки застосування противником безпілотних літальних апаратів, два з яких ідентифіковано як «Орлан-10» російського виробництва. Усі вони здійснювали проліт по непідконтрольній території та супроводжувалися силами та засобами радіоелектронної боротьби", - сказала Данильчук.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі минулої доби окупанти 40 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє українських бійців отримали поранення.