ЗСУ взяли під контроль новий населений пункт на Донбасі - Тимчук

За даними групи ІС, операція була ретельно спланована і організована і стала великою несподіванкою для ворога.

Кілька днів тому підрозділи 24 ОМБр ім. короля Данила Збройних сил України спільно з ротою глибинної розвідки окремого розвідувального батальйону витіснили російські окупаційні війська на Донбасі тим самим просунувшись на кілька кілометрів вперед.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

За його словами, результатом цієї роботи стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк і утворення буферної зони навколо КПВВ «Майорське». Разом з тим під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу та дачний масив селища Шахти 6-7. Всього взято під контроль більше десяти квадратних кілометрів території так званої «сірої зони».

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За даними групи ІС, операція була ретельно спланована і організована і стала великою несподіванкою для супротивника - українські війська вночі зайняли тільки що обладнані позиції російських окупаційних військ, які ті облаштували для проведення обстрілу як збройних сил, так і мирного населення.

Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. У ході зіткнення загинув молодший сержант ВСУ Дмитро Український.

"Всі завдання були виконані успішно завдяки досвіду, професіоналізму, особистій мужності і рішучості командира "королівської бригади" Валерія Гудзя, його солдатів і офіцерів, таких як Роман Ботнарь, Сергій Завягин, Роман Коренюк, Дмитро Бондарєв, Олег Телюк, командира роти глибинної розвідки розвідувального батальйону Олега Ляденко, командира взводу роти глибинної розвідки Зураба Чхилідзе", - написав Тимчук.

Після того, як українські військові відновлюють контроль у таких населених пунктах, там відразу ж з'являються всі складові органів державного управління України, зазначив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, окупанти нарощують бойові можливості своїх передових підрозділів. Бойовики переміщують у райони передових позицій додаткові запаси зброї і боєприпасів.