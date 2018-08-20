Спостерігачі ОБСЄ за минулі вихідні зафіксували понад 200 вибухів на Донбасі

Зокрема, на Луганщині зафіксовано лише 12 вибухів.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що за минулі вихідні зафіксувала 207 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в звіті місії за останні вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У період із вечора 17 серпня до вечора 18 серпня в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, аналогічну кількість вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (115 вибухів)", - йдеться в звіті.

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Наступної доби, із вечора 18 серпня до вечора 19 серпня СММ зафіксувала зменшення кількості таких порушень (близько 80 вибухів).

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я задокументовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Пищевика, Світлодарська і Красногорівки.

"У період із вечора 17 серпня до вечора 18 серпня у Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 10 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного порушення режиму припинення вогню)", - йдеться в звіті.

Наступної доби із вечора 18 серпня до вечора 19 серпня СММ зафіксувала зменшення кількості таких порушень (2 вибухи).

Порушення були зафіксовані в Попасній, Золотому і Станиці Луганській.

Нагадаємо, минулого тижня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) вкотре зафіксували велике зосередження важкої зброї контрольованих Росією бойовиків на Донбасі. Зокрема, знову виявлено реактивні системи залпового вогню "Град", різні типи гаубиць, зенітні ракетні комплекси, танки і протитанкові гармати.